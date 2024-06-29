الرئيس السيسى: مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى فرصة لعرض إمكانيات مصر

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مؤتمر الاستثمار الأوروبي، سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر، لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل، مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، والاقتصاد الدائري.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر الاستثمار الأوروبي المشترك: "فضلًا عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، على ضوء القرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر، إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".