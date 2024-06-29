اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يونيو 2024 12:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى فرصة لعرض إمكانيات مصر

السبت، 29 يونيو 2024 11:23 ص
الرئيس السيسى: مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى فرصة لعرض إمكانيات مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مؤتمر الاستثمار الأوروبي، سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر، لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل، مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، والاقتصاد الدائري. 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر الاستثمار الأوروبي المشترك: "فضلًا عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، على ضوء القرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر، إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس". 







الرئيس السيسي

السيسي

كلمة الرئيس السيسي

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

مؤتمر الاستثمار

مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى

مؤتمر الاستثمار المصري

انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024

اليوم السابع بلس

مؤتمر الاستثمار في مصر

المفوضية الأوروبية

أورسولا فون دير لاين

الاتحاد الأوروبى

الاستثمار في الطاقة المتجددة

الاقتصاد المصرى

الاستثمار في مشروعات البنية التحتية

مشروعات التنمية المستدامة

نمو الاقتصاد المصرى

دعم القطاع الخاص

الاستثمار في مصر

ثبات سعر الدولار

الشركات الأوروبية

الشراكة المصرية الأوروبية

مصر وأوروبا

مصر والاتحاد الأوروبى




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة