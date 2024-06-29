الحكم على 3 متهمين بتزوير قرارات العلاج على نفقة الدولة بمصر القديمة.. اليوم

كتب أحمد حسني

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، حكمها على 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بمنطقة مصر القديمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 11709 لسنة 2023 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الاتفاق مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي إحدي عشر إذن صرف لعقار "إيبرنس 125"، المخصص لعلاج مرضي الأورام ، ونسبوها زوراً لمستشفى دار السلام، ومهرها بأختام مقلدة لقسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفي وزيلوها بتوقيعات منسوبة للموظفة المختصة بتحريرها على خلاف الحقيقة، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا مع مجهول على تزوير غرار محررات رسمية.