البحث عن شابين تعرضا للغرق في نهر النيل بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم، لانتشال جثتي شابين تعرضا للغرق في نهر النيل بمنطقة الصف، وأشارت تحريات رجال المباحث، أن الشابين "يوسف" و" محمد" تعرضا للغرق خلال الاستحمام في النيل، بمنطقة جزيرة "فيشر" بالصف، لعدم إجادتهما السباحة، دون وجود شبهة جنائية.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع شخصين غرقا في نهر النيل بمنطقة جزيرة "فيشر" بالصف، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن شابين يدعيان "يوسف"، و"محمد" خلال الاستحمام بنهر النيل، جرفهما التيار، وتعرضا للغرق، لعدم إجادتهما السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لمباشرة النيابة التحقيق.

