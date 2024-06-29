الإنقاذ النهرى يتمكن من انتشال جثة طفل ببحر يوسف فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم من انتشال جثة طفل سقط غريقا ببحر يوسف بالممشى السياحي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد فؤاد مأمور قسم أول الفيوم جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بالعثور على جثة طفل طافية فوق الماء ببحر سنورس بنطاق دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف والإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وتمكنت القوات من انتشال جثة الطفل، وكشفت التحريات التي قادها الرائد احمد السوهاجي رئيس مباحث قسم أول الفيوم أن الجثة لطفل يدعى "مصطفى أحمد أبو العلا" 8 سنوات ومقيم بدار رماد دائرة القسم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة أسباب الوفاة، كما أمرت بالتحري حول الواقعة وملابستها ومباشرة التحقيقات.