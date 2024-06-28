العثور على شخص مجهول الهوية غريقا داخل مياه ترعة بالدقهلية

الدقهلية- شريف الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، على جثمان غريق مجهول الهوية، تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشاله حيث عثر عليه غارقا في بحر السباخي بمركز نبروه، في محافظة الدقهلية، وجرى نقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوجود جثة غريق في مياه بحر السباخي بنبروه.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وجرى انتشال الجثمان تبين أنه لشخص مجهول الهوية، ولم يُعثر معه على أوراق إثبات شخصية.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى نبروه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.