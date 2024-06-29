اليوم السابع
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ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 29 يونيو 2024

السبت، 29 يونيو 2024 04:29 م
ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 29 يونيو 2024 اسعار الذهب
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 29 يونيو 2024 ارتفاع طفيف، ليسجل الذهب 3155 جنيها للجرام من العيار الرئيسي 21 بزيادة 5 جنيهات عن سعر فتح التداول على المعدن النفيس في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3600 جنيه.
عيار 21 يسجل 3155 جنيها.
عيار 18 يسجل 2700 جنيه.
عيار 14 يسجل 2100 جنيه.
الجنيه الذهب 25200 جنيه.

الأسعار العالمية فوق 2300 دولار

ويحاول المضاربون إبقاء الأسعار فوق المستوى 2300 دولار للأونصة لأطول فترة ممكنة، وحتى الآن قد نجحوا في ذلك ولكن الضغوط السلبية مستمرة على المعدن النفيس.

ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي جاءت بدعم من الانخفاض الكبير الذي شهده الين الياباني والذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986 بأعلى من المستوى 160.00 ين لكل دولار، ليعمل هذا على دعم مستويات الدولار الأمريكي وهو ما يؤثر سلباً على الذهب.

 

 






الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم

سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم الآن

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

عيار الذهب21

الذهب اليوم عيار 21

عيار 21 اليوم

سعر عيار 21

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب




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