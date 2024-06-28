أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع سعر الذهب عيار 21 عند 3160 جنيها للجرام

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 28-6-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، 10 جنيهات فقط، ليتحرك جرام الذهب عيار 21-وهو الأكثر مبيعا في مصر- من 3150 إلى 3160 جنيها للجرام، وتأكيد مصلحة الجمارك، على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» مستقرة تمامًا وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف «السيستم» كما ادعى البعض، وأنه تم إصدار أكثر من 98 ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات «ACID» منذ الأول من مايو الماضى وحتى الآن.

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر.. وعيار 21 يسجل 3160 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، 10 جنيهات فقط، ليتحرك جرام الذهب عيار 21-وهو الأكثر مبيعا في مصر- من 3150 إلى 3160 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 3610 جنيهات، وعيار 18 سجل 2710 جنيهات، والجنيه الذهب 25280 جنيها.

شهدت أسعار الذهب العالمية تذبذب خلال تداولات اليوم الجمعة وذلك بعد الارتفاع يوم أمس، ليقبل الذهب على تسجيل ارتفاع للربع السنوي الثالث على التوالي، ولكن تبقى الأعين اليوم تترقب بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي وأثرها على توقعات مستقبل أسعار الفائدة في الأسواق.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم ليسجل اعلى مستوى عند 2332 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2327 دولار للأونصة ليتداول- وقت صياغة التقرير الفني لجولد بيليون- عند المستوى 2328 دولار للأونصة.

اتفاق مع ألمانيا بقيمة 103 ملايين يورو لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتعليم الفني

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر، اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية على النحو التالي؛ تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة – المرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة مالية (منحة مكملة) بقيمة 3 مليون يورو، فضلًا عن الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثالثة: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20,51 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر: لصالح البنك المركزي المصري بقيمة 15 مليون يورو.

بحث الجانبان أيضًا موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، حيث وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، ويجرى الانتهاء من إجراءات الدفعة الثانية، في ضوء الشراكات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.

الجمارك: منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI تعمل بانتظام والسيستم لم يتوقف

أكدت مصلحة الجمارك، على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» مستقرة تمامًا وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف «السيستم» كما ادعى البعض، وأنه تم إصدار أكثر من 98 ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات «ACID» منذ الأول من مايو الماضى وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام.

ولفتت المصلحة إلى أن هناك بضائع بـ 13.87 مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها 12 مليار دولار بما فيها سلع استراتيجية بـ 3.4 مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بـ 5.4 مليار دولار، وأكثر من 39 ألف سيارة مستوردة بنحو 364 مليون دولار.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.11% خلال جلسات شهر يونيو

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 27766.27 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.42% ليغلق عند مستوى 6194.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.03% ليغلق عند مستوى 8985.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 34068.07 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 5.33% ليغلق عند مستوى 6558.19 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 62.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.876 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.5%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.175 تريليون جنيه إلى 1.215 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 382 مليار جنيه إلى 395.8 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%.

وارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.557 تريليون جنيه إلى 1.611 تريليون جنيه بنسبة نمو 3.4%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 3.2 مليار جنيه إلى 3 مليارانت جنيه بنسبة انخفاض 7.6%.