إنشاء مركز التحول الرقمى بكفر الشيخ واجتماع لبحث المخطط الاستراتيجى لـ"قلين"

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أعمال إنشاء مركز التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، وذلك في ضوء ما حققته الدولة في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة تعاطياً مع توجهات الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة فى جميع القطاعات، وتعظيم إستغلال التكنولوجيا المتقدمة ونظم المعلومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم إنشاء مركز التحول الرقمي لتطبيق توجهات الجمهورية الجديدة بتحقيق نقلة نوعية في الخدمات وسبل إستغلال التكنولوجيا المتقدمة ورقمنة الخدمات من خلال بنية معلوماتية متقدمة تعود إيجاباً على مستوى الخدمة المقدمة لأهالى كفر الشيخ فى وقت أقل وزمن استجابة أسرع ومعدل إنجاز وجودة متميزة، فضلاً عن دفع عجلة الابتكار في أساليب تطوير أداء العمل وتحقيق التنمية الرقمية المستدامة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة إنشاء مركز التحول الرقمي الجديد، وتجهيزه بأحدث النظم والبرامج المعلوماتية، في سابقة هي الأولى في محافظة كفرالشيخ، لإحداث نقلة نوعية متقدمة على طريق التنمية الرقمية مما ينعكس إيجاباً على تطوير الأداء والخدمات التي تقدمها الدولة بإستخدام المنظومات الالكترونية لميكنة ورقمنة جميع الخدمات والإستغناء عن المعاملات الورقية، تحقيقاً لمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد بكل صوره، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات موحدة تساعد في صناعة القرار، والمساهمة في وضع الخطط واستحداث برامج لتلبية احتياجات العمل.

من جانبه، قال نائب محافظ كفرالشيخ، إن إنشاء مركز التحول الرقمي، هو تجربة جديدة، تجسدت برؤية القيادة الرشيدة، تشير إلى مستقبل عنوانه الريادة والتميّز استناداً إلى تطبيق أحدث التقنيات للوصول لجودة الخدمات والمعرفة الرقمية، واستغلال التكنولوجيا في تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ، كما يهدف إنشاء مركز التحول الرقمي إلى الربط بين الإدارات والمديريات والهيئات المختلفة، من خلال البنية الأساسية والنظم والتطبيقات.

‏‎عقدت جلسة استماع المخطط الإستراتيجى المحدث لمدينة قلين، والتى نظمت بالوحدة المحلية لمدينة قلين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندس ممدوح عبد الحليم، مدير المركز الإقليمي لتخطيط إقليم الدلتا، وفريق عمل الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وشركاء التنمية، والتنفيذيين بالوحدة المحلية لمدينة قلين، وعدد كبير من الأهالى.

وسبق اعتماد المخطط الاستراتيجي العام وكذا المخطط التفصيلي لمدينة قلين ونظرا لاستحداث الوحدة المحلية لقرية الحرية شاملة جزء من الحيز العمراني للمدينة الأمر الذي تطلب تعديل المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة فصلاً عن الحرية بمساحة مضافة للحيز حوالي 37 فدان ليصبح إجمالي مساحة المدينة 490 فدان تقريباً

‏‎وقال محافظ كفرالشيخ، إن جلسة الإستماع تهدف إلى مناقشة الملامح الرئيسية للمخطط الاستراتيجى المحدث لمدينة قلين، والذي يهدف إلى تحويلها إلى مدينة مستدامة ذات موقع متميز تمتلك مقومات التنمية العمرانية القادرة على تلبية إحتياجات ومتطلبات التنمية وتوزيعها بشكل متزن بالمناطق العمرانية القائمة والمستقبلية.

‏‎وشملت مناقشات الجلسة عددًا من الموضوعات الهامة منها، استعراض مراحل الدراسة وهى مرحلة دراسة الوضع الراهن على مستوى كافة القطاعات "العمرانية - الإقتصادية -الإجتماعية - الطرق - البنية الأساسية"، ثم مرحلة إعداد الرؤية المستقبلية للمدينة وينتج عنها تحديد الحيز العمرانى للمدينة حتى عام 2030 والذى تم إعتماده من اللجنة الدائمة لإعتماد الأحوزة العمرانية بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بالإضافة لمناطق الإمتداد العمرانى، ذلك الأمر الذى يتواءم مع توجهات الدولة فى الحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصولًا إلى مرحلة إعداد المخطط الاستراتيجى العام لتشمل أهم القضايا والمحددات.