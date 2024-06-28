رصف طرق بـ3 مدن بطول 3 كم و2500 متر ضمن الخطة الاستثمارية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن كفر الشيخ وبلطيم ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، أعمال رصف عدد من الشوارع، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ضمن الخطة الاستثمارية، فجاري تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لرصف بشارعى الشرقاوى وأيوب بتقسيم نوار، بمدينة دسوق، بطول 2100 م2، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

كما شهدت مدينة كفر الشيخ، أعمال الدمك والصنفرة، وطبقة السن، بشارع الدستور بمسافة 400 متر، بديةً من ميدان سيدى قطب حتى مبنى إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية 2024-2023، وتتضمن خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية فى شرق وغرب المدينة.

كما شهدت مدينة بلطيم أعمال رصف طريق «الهاويس - الخاشعة»، بمدينة بلطيم، بطول 3 كم، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2024-2023، وتتضمن خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية فى شرق وغرب المدينة.

أكد محافظ كفرالشيخ، على استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحى"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وإتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، بالالتزام بمواعيد العمل، وتحقيق الانضباط فى العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، واستخدام مواد عالية الجودة فى أعمال الرصف، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مشيرًا إلى استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.