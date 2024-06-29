إعدام 485 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

دمياط معتز الشربيني

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عدة حملات بالتنسيق مع الجهات المختلفة، حيث تم تنفيذ حملات تابعها مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، استهدفت مناطق بمركز ومدينة الزرقا وكفر البطيخ وعزبة البرج وفارسكور والسرو فى الفترة من 23 حتى 27 يونيو الجارى، والتى أسفرت عن ضبط واعدام 209 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة لتغير خواصها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 44 محضرا لرصد مخالفات عدم الالتزام باشتراطات النظافة وعدم الإعلان عن أسعار السلع و عدم وجود شهادات صحية.

وفى سياق متصل، نفذت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري عدة حملات على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة على مدار الأسبوع الماضى، والتى أسفرت نتائجها عن ضبط واعدام 276 كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير عدد 135 محضر للمخالفين، هذا إلى جانب رصد عجز 29 زجاجة زيت تموين بأحد البقالات التموينية، حيث تم تحرير محاضر حيال تلك المخالفة.



وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية للمنظومة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق و المنشآت الغذائية للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة وسلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين.