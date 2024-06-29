ضبط وإعدام أكثر من 2 طن أغذية فاسدة ومجهولة المصدر بدمياط

دمياط معتز الشربيني

شنت إدارة مراقبة الأغذية بدمياط، حملات مكثفة تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، وتحت إشراف الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة، والدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية والاشراف المباشر لمراقب عام الاغذية وفريق العمل بالادارة.

وأسفرت الحملات المكثفة لإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية بمصيفى رأس البر ودمياط الجديدة، حيث تم المرور على 97 منشأة شملت مطاعم وأماكن تجهيز وكافيهات ومنشات متنوعة منها 56 منشأة تدار بدون ترخيص، ومنشأة بها خطر داهم على الصحة العامة،.

وتم تحرير 150محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة، وتم إعدام 1.065 طن أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط 1.030 طن منتجات ألبان ما بين منتهى الصلاحية ومجهول المصدر، وتم سحب 12عينة لفحصها بالمعمل المختص.