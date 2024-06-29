أطلق عليها مدينة الموتى.. تعرف على سبب تسمية "تونا الجبل" بالمنيا.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

تونا الجبل أهم المناطق السياحية والأثرية بمحافظة المنيا ، تلك المنطقة التى شهدت العديد من الحفائر، وتضم السراديب، وقد أطلق على تونا الجبل مدينة الموتى لأنها اختيرت في العصر البطلمى لتكون مقابر الايبس والبابون وهما رمزى المعبود جحوتى إله الحكمة والمعرفة، وكان تحوت رب الكلمات والمراسيم والأرقام والحروف رب الكلمة المقدسة عند القدماء المصريين وقد كان المركز الرئيسى لعبادته مدينة الأحياء شمنو أو خمنو هيرموبوليس "الاشمونين".

كانت تونا الجبل هى الجزء الآخر من هيرموبوليس، ثم اختار بادى اوزير تونا الجبل لتكون المكان المقدس حتى يبنى على أرضها مقبرته الشهيره مقبرة ومعبد بيتوزيرس لينال الغفران لقربه من مقابر جحوتى ثم اليونان والرومان أقاموا مدينة جنائزية كبيرة بها بيوت جنائزية وآبار دفن كثيرة.

وقد ذاع صيت تلك المنطقة وأصبحت تونا الجبل من أشهر المناطق الأثرية لوجود السراديب وبيتوزيرس ومقبرة شهيره أخرى لتلك الفتاة اليونانية والتى ماتت فى أحضان حابى إله النيل، كما أشتهرت تونا الجبل بأنها الأرض التى قدس فيها الطائر وتربى فيها الآيبس وأقيمت له الحدائق والمدافن والمعابد.



تونا الجبل بالمنيا



تونا الجبل بمحافظة المنيا



تونا الجبل