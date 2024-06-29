غياب 9 طلاب عن امتحانات الأحياء بالثانوية الأزهرية فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بشمال سيناء اليوم غياب 9 طلاب عن أداء امتحان مادة الأحياء.

وأفادت غرفة متابعة امتحانات الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي، بأن عدد الطلاب الحاضرين بلغ 215 من أصل 224 مسجلين، مما يعني غياب 9 طلاب.

واستمرت امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم السبت في شمال سيناء بسلاسة تامة دون تلقي أي شكاوى، وفقًا لغرفة العمليات بالمنطقة الأزهرية بالعريش.

أكد الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، أن الامتحانات تُجرى في 6 لجان بالمحافظة، وأن الأجواء كانت هادئة ومناسبة لأداء الامتحانات بسهولة، موضحا أن جميع سبل الراحة والهدوء قد تم توفيرها للطلاب داخل اللجان.

وأضاف العريف أنه تم تعيين طبيب أو زائرة صحية في المعاهد الأزهرية التي تحتوي على لجان امتحانات، وتواجدت سيارة إسعاف بالقرب من اللجان، وأكد أنه تم تنفيذ كافة الضوابط والتعليمات لمنع الغش.

وأشار العريف إلى أن عدد طلاب الثانوية الأزهرية في المحافظة يبلغ 573 طالبًا وطالبة، موزعين على 6 لجان في العريش والشيخ زويد وبئر العبد ورابعة وأم شيحان بوسط سيناء، كما أشار إلى وجود 5 مراكز لتوزيع الأسئلة، من بينها مركز رئيسي و4 مراكز فرعية.

من جانبه، أكد محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أنه تم توزيع الأسئلة ووصولها للجان دون أي شكاوى. وأضاف أن المعاهد الأزهرية والمناطق المحيطة بها قد استعدت مسبقًا لأداء الامتحانات بتوفير الإنارة المناسبة والمولدات الكهربائية الاحتياطية بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء، فضلاً عن تواجد سيارة إسعاف وتوفير طبيب وزائرة صحية بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأشار عبد العظيم إلى جاهزية غرفة العمليات بالمنطقة، والتواصل الفوري مع رؤساء اللجان لتذليل أي معوقات.