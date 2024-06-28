اليوم السابع
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هيئة تمويل العلوم والابتكار: بدء التقدم لبرامج التعاون العلمي بين مصر واليابان

الجمعة، 28 يونيو 2024 02:07 م
هيئة تمويل العلوم والابتكار: بدء التقدم لبرامج التعاون العلمي بين مصر واليابان وزارة التعليم العالى
محمد صبحى

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أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم (JSPS)، فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمي بين مصر واليابان وذلك على النحو التالي:

١- مشروعات التعاون العلمي المشترك:

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في دعم تبادل الزيارات بين العلماء المصريين واليابانيين في إطار مشروع بحثي مُقدم بشكل مشترك في مجالات (الماء – الطاقة - الغذاء / الزراعة – الصحة - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، وذلك لمدة تصل إلى عامين، وبتمويل يصل إلى مليون و٥٠٠ ألف جنيه للجانب المصرى (٧٥٠ ألف / عام).

٢- ورش العمل والندوات العلمية: وتشمل كافة المجالات العلمية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بتمويل يصل إلى ٤٥٠ ألف جنيه للجانب المصري، وذلك لمدة أسبوع بحد أقصى.

تجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات التقدم هو يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وللاطلاع على كافة الشروط وللتسجيل، يرجي زيارة الرابط التالي: https://stdf.eg/web/grants/open







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