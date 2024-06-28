ندوة بعنوان "بيت مصر فى باريس" بمكتبة الإسكندرية.. الأربعاء المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، ندوة بعنوان "بيت مصر في باريس La Maison d’Egypte in Paris" تقديم المهندس المعماري وليد عرفة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات. والحضور متاح للجمهور حتى اكتمال سعة القاعة.

يعتبر "بيت مصر في فرنسا"، سفيراً للعمارة المصرية في العاصمة الفرنسية باريس؛ فهو صرح يعتز بجذوره وحضارته وأصله، وفي الوقت نفسه يفتح ذراعيه بالترحاب والسكينة والطمأنينة لطلبة العلم من مصر والعالم.

وفاز مبنى "بيت مصر في فرنسا" بجائزة رابطة المعماريين الفرنسيين "المعروفة باسم الشارة الذهبية"، من ناحية التصميم والتنفيذ والمتابعة، لعام 2023.





