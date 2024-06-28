مصرع عامل سقط عليه مصعد كهربائى بالمنطقة الصناعية فى الدقهلية

الدقهلية- شريف الديب

لقي عامل مصرعه، داخل مصنع في المنطقة الصناعية بمدينة جمصة، في محافظة الدقهلية، إثر سقوط مصعد كهربائي عليه وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور قسم شرطة جمصة من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى إبراهيم علي رياض علي، ويبلغ من العمر 32 عامًا، جثة هامدة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن الشاب توفي جراء سقوط أسانسير عليه، أثناء وجوده داخل مصنع في المنطقة الصناعية الأولى بمدينة جمصة، ما تسبب في مصرعه.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.