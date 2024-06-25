رصد سلالة جديدة وخطيرة للغاية من جدرى القردة

أحمد علوى

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن انتشار جدري القردة في إفريقيا يحتاج إلى تحرك عاجل، في وقت حذر به علماء بشكل منفصل من سلالة خطيرة تنتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت المديرة الفنية للتصدي لمرض جدري القردة في منظمة الصحة العالمية روزاموند لويس في مذكرة للصحفيين: "هناك حاجة ماسة للتعامل مع الارتفاع الجديد في حالات جدري القردة في إفريقيا".

وفي مؤتمر صحفي منفصل، قال جون كلود أوداهيموكا من جامعة رواندا الذي يعمل بشأن تفشٍ للمرض في إقليم كيفو الجنوبي الذي يصعب الوصول إليه في الكونغو، إن السلالة التي تنتشر هناك، وهي نسخة متحورة من الجيل الأول من الجدري المتوطن في الكونغو منذ عقود، خطيرة للغاية.

وتبلغ معدلات الوفيات حوالي 5 بالمئة عند البالغين و10 بالمئة بين الأطفال.

والأسبوع الماضي، قال الطبيب المسؤول عن العمليات في برنامج مكافحة جدري القردة في البلاد كريس كاسيتا لـ"رويترز"، إنه تم الإبلاغ هذا العام عن نحو 8600 حالة إصابة في الكونغو، و410 حالات وفاة.

وجدري القردة عدوى فيروسية تنتشر عن طريق التواصل عن قرب، ويسبب أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا، إلى جانب حبوب ممتلئة بالقيح.

ومعظم الإصابات تكون طفيفة، لكن الفيروس يمكن أن يسبب الوفاة.

وتستخدم لقاحات وعلاجات لمكافحة تفشي المرض على مستوى العالم، لكنها غير متوفرة في الكونغو.

وقالت منظمة الصحة العالمية والعلماء إن الجهود مستمرة للتعامل مع ذلك.