مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ للتاريخ والفيزياء.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، مراجعات ليلة الامتحانات لمادتي التاريخ للقسم الأدبي ومادة الفيزياء للقسم العلمي، بكافة الإدارات التعليمية، لطلاب الثانوية العامة، والتي سيؤدي طلاب الثانوية العامة الإمتحانات بهما، غداً السبت، الموافق 29 يونيو الجاري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتأتي المراجعات النهائية، ومراجعة ليلة الامتحان، ضمن برنامج وضعته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجذب الطلاب، للاستفادة من أمهر المعلمين في كافة المواد الدراسية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للطلاب، لحرصهم على الحضور والاستفادة من المراجعات النهائية، كما وجه الشكر للمعلمين المشاركين في مراجعة ليلة الإمتحان، إضافة لحرص الوزارة ومديرية التربية والتعليم، ومتابعة وكيل الوزارة محمدعبدالله، وقيادات المديرية على نجاح تلك المبادرة المتميزة.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المراجعات النهائية التي جرى تنظيمها لم تشهدها المديرية من قبل من إقبال كبير من الطلاب، وحرصهم من الاستفادة من أفضل المعلمين، في المواد الدراسية، الذين جرى اختيارهم بالتعاون مع الطلاب، استجابة لهم، وأنه سيكرم المعلمين، تقديراً لمشاركتهم الفعالة.



الحضور من الطالبات



المراجعات النهائية للطلاب بكفر الشيخ