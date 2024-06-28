تفاصيل وظائف المعلمين بتخصصات العلوم والرياضيات بالإنجليزية فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، عن حاجتها لشغل وظائف معلمين في تخصصات العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية للعام الدراسي 2024\2025، في إطار تعزيز الكوادر التعليمية في إدارة المدارس الرسمية للغات، بهدف تحسين جودة التعليم والتعلم في المحافظة.



الشروط الأساسية للتقديم:حصول المتقدم على مؤهل عال تربوي مناسب للتخصص أو مؤهل عال مناسب تربوي، و إجادة التدريس باللغة الإنجليزية لمادة العلوم أو الرياضيات، والعمل الحالي في مدرسة حكومية، والقبول بالعمل بأي إدارة أو مدرسة يتم تحديدها من قبل الإدارة المختصة، اجتياز الاختبارات التي تحددها التوجيهات المختصة.



والمستندات المطلوبة، صورة من المؤهل الأكاديمي الأصلي، شهادة تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية إن وجدت، بيان حديث للحالة الإلكترونية معتمد، سيرة ذاتية توضح الخبرات العملية والتدريبية، أية دورات تدريبية ذات صلة، صورة لأي شهادات إضافية مثل دبلومة، ماجستير، أو دكتوراه، شهادة بالجزاءات معتمدة من الإدارة والمديرية، إقرار بالموافقة على العمل بأي إدارة أو مدرسة في حال اجتياز الاختبارات.



تُقدم الطلبات في مكتب إدارة المدارس الرسمية بديوان عام المديرية اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024.