لجنة الشباب والرياضة تتفقد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أجرت لجنة من الإدارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة، زيارة تفقدية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، وضمت اللجنة كلا من: الدكتور محمد سالم محمود، أخصائي رياضة، والدكتور أحمد عادل مصطفى، أخصائي رياضة من المكتب الفني للإدارة المركزية للأداء الرياضي، وبحضور الكابتن محمد القناوي مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

وعاينت اللجنة على الطبيعة عملية التدريب للاعبين المصارعة الناشئين، وبراعم الجودو، وناشئي الملاكمة، وتنس الطاولة، بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي، فى وجود المدربين، والإداريين بالمشروع، كما تفقدت اللجنة مركز ناشئي السلة بالدقهلية.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المباشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

تأتى هذه الزيارة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف البجرمي، رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الكردي، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور تامر عبد العظيم، مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، والكابتن محمد القناوي، مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.