أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ يحصدون 3 ذهبيات ببطولة أفريقيا

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ ، لفوزهم ب3 ميداليات ذهبية ببطولة أفريقيا للمصارعة المقامة بمحافظة الاسكندرية بالصالة المغطاة بمدينة برج العرب التي تستضيفها مصر بناءاً على طلب اتحاد المصارعة المصري بتنظيم بطولة أفريقيا «اوقيانوسيا »المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مشيداً بنتائج لاعبي مصارعة المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة ،مؤكداً دعمه المستمر للأبطال الرياضيين .

ومن جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ،أن اللاعب محمد ابو القاسم فاز بالمركز الأول وزن 77 كم،وأحمد عبد البارى فاز بالمركز الأول وزن 60 كم، ورحيم غالى فاز بالمركز الأول لوزن 55كم، حاصدين ثلاث ميداليات ذهبية بحضور كابتن أحمد حمد رئيس مجلس إدارة منطقة المصارعة ،و بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوى، المشرف العام على المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، ومدرب المنتخب كابتن ياسر عبد الرحمن، ومدربي المشروع كابتن محمد عبد الستار غالى ،وكابتن أحمد البيلى ،وكابتن ابو غنام حسن..