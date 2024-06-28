قصر باكنجهام: الأميرة "آن" تغادر المستشفى بعد علاجها من ارتجاج فى المخ

لندن (أ ش أ)

أعلن قصر باكنجهام اليوم الجمعة، مغادرة الأميرة آن، شقيقة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، المستشفى وعودتها إلى منزلها عقب قضائها خمسة أيام إثر تعرضها لإصابة طفيفة فى الرأس وارتجاج فى المخ فى منزلها الريفى الواقع فى مقاطعة جلوسترشير بجنوب انجلترا.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) أن "تيموثي لورنس" زوج الأميرة آن أعرب عن شكره لطاقم مستشفى ساوثميد على الرعاية التي تم تقديمها لزوجته خلال فترة علاجها بالمستشفى.

وكان قد تم نقل الأميرة آن البالغة من العمر 73 عاما يوم الاثنين الماضي إلى مستشفى ساوثميد في "بريستول" عقب تعرضها لحادث في منزلها الريفي المعروف باسم "جاتكومب بارك".