اليوم السابع
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تفاصيل إصابة الأميرة آن شقيقة الملك تشارلز إثر تعرضها لـ"ركلة حصان"

الإثنين، 24 يونيو 2024 03:05 م
تفاصيل إصابة الأميرة آن شقيقة الملك تشارلز إثر تعرضها لـ"ركلة حصان" الأميرة آن مع والدتها الملكة إليزابيث
كتبت : رباب فتحى

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أعلن قصر باكنجهام أن الأميرة آن، شقيقة الملك تشارلز أدخلت إلى المستشفى بعد تعرضها لإصابات طفيفة في رأسها وارتجاج في المخ بعد أن ركلها حصان في منزلها في جاتكومب بارك.

ووفقا للقصر، أودعت الأميرة فى المستشفى كإجراء احترازي للمتابعة ومن المتوقع أن تتعافى تماما، وفقا للقصر.

كما قال القصر في بيان، الإثنين: "لقد تم إبقاء الملك على اطلاع وثيق وانضم إلى العائلة المالكة بأكملها في إرسال محبته وتمنياته للأميرة بالشفاء العاجل".

ويُعتقد أن الأميرة قد أصيبت بجروح طفيفة في الرأس بعدما تعرضت لركلة من قبل حصان أثناء سيرها داخل حديقة منزلها، مما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة في الرأس.

وقد عالجتها سيارة إسعاف في مكان الحادث قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى ساوث ميد في بريستول لإجراء الفحوصات والعلاج والملاحظة المناسبة.

 







الاميرة ان

الملك تشارلز

الملك تشارلز الثالث

الملكة اليزابيث

إصابة الاميرة ان

الاميرة ان والحصان

مستشفى ساوث ميد

شقيقة الملك تشارلز




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