غلاية المياه من أهم أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. نصائح لترشيد الاستهلاك

كتبت ـ رحمة رمضان

يقدم "اليوم السابع" لقرائه بعض النصائح التي تساعد في ترشيد استهلاك غلاية المياه للكهرباء وخفض قيمة فاتورة الاستهلاك فى إطار حملة "خليك إيجابي.. رشد استهلاكك وساعد فى تقليل مدة تخفيف الأحمال"، والمساهمة فى تقليل فترة تخفيف الأحمال من خلال اتباع طرق ترشيد استهلاك الكهرباء التى تعود على المشترك والدولة معا بالنفع فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وزيادة الضغط على شبكة الوقود.

ينصح "اليوم السابع" قراءه فى حالة إذا كان من الصعب الاستغناء عن غلاية المياه هناك بعض الخطوات البسيطة التي تقلل من استهلاك غلاية المياه للكهرباء وهى كالآتي:



1- حجم غلاية المياه يجب أن يكون موفرا للطاقة ومناسبا لاحتياجاتك اليومية.

2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

4- لا بد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.



