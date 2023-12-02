بروتوكول تعاون بين مياه كفر الشيخ والأوقاف للتوعية بالمساجد لترشيد الاستهلاك

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء حسن عبدالغنى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، قيام الشركة بعمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأوقاف، ل ترشيد استهلاك مياه الشرب ، والحفاظ على المجارى المائية من التلوث، إيمانا منا بأهمية كل قطرة مياه، وتنفيذا لتوجيهات الدولة بشأن هذا الموضوع، نظرا لقلة الموارد المائية، وما يواجهه العالم من تغيرات مناخية.

وقال رئيس الشركة، إن إدارة التوعية بالتعاون مع قطاع الجودة بالشركه، قاموا بزيارة كل من مسجد الخيرين بالحامول، ومسجد سيدى فتح بلطيم، ومسجد الملك بكفر الشيخ، وتم عمل لقاءات مع الائمة، ووضع خطة زمنية لمجموعة من الأنشطة التوعوية داخل المساجد، وتخصيص دروس دينية، وأجزاء من خطبة الجمعة للحديث عن ترشيد استهلاك المياه، والرد على استفسارات الأئمة لتوضيح المجهود المبذول فى توفير كوب ماء نظيف، وأمن للمواطنين، موجهاً بضرورة تكاتف جميع المواطنين والجهات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني للحفاظ على المياه والمجارى المائية.