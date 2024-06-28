غارات أمريكية بريطانية عنيفة على مطار الحديدة فى اليمن

كتب عبد الوهاب الجندى

شن الطيران الحرب الأمريكي البريطاني، اليوم الجمعة، غارات جوية عنيفة على مطار الحديدة اليمني.

وقالت وسائل إعلام يمنية: "العدوان الأمريكي البريطاني يشن 4 غارات على مطار الحديدة الدولي والتحليق مستمر".

وتنفذ القوات الأمريكية بمشاركة بريطانية غارات جوية من وقت إلى أخر، على أهداف تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، بحجة تعطيل الملاحة الدولية على السواحل اليمنية.

وتقول جماعة الحوثي في اليمن، إنها تنفذ استهداف للسفن التابعة للكيان الإسرائيلي، من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف السفن الأمريكية والبريطانية التي تمر عبر مضيف باب المندب، بسبب الدعم المادي والعسكري المقدم للاحتلال الإسرائيلي.