اليوم السابع
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بريطانيا: تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 150 ميلا بحريا بالحديدة فى اليمن

الجمعة، 28 يونيو 2024 12:22 م
بريطانيا: تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 150 ميلا بحريا بالحديدة فى اليمن قصف سفينة
كتب محمد شعلان

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أكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها تقريرا عن حادث على بعد 150 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقي تقريرا عن وقوع هجوم على بعد 52 ميلاً بحرياً جنوبي عدن في اليمن.

وأشارت الهيئة حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية، الأربعاء، إلى أن ربان سفينة تجارية، أبلغ عن سقوط صاروخ في الماء بالقرب منها، موضحة أن الطاقم لم يتأذ والسفينة تواصل الإبحار إلى وجهتها التالية والسلطات تحقق في الأمر.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الممرات الملاحية منذ نوفمبر الماضي.







الحوثيين

اليمن

ميناء الحديدة

القاهرة الإخبارية

هيئة التجارة البريطانية




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