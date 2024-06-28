ضبط طالب لإدارته مجموعات على الواتس آب لتسريب الامتحانات

محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

نجحت الداخلية في ضبط طالب بسوهاج لإدارته 3 مجموعات عبر تطبيق "واتس آب" والزعم بقدرته على تسريب أسئلة الامتحانات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق "واتس آب" يدعى خلالها أحد الأشخاص بقدرته على تسريب أسئلة الامتحانات أثناء انعقاد لجان الامتحانات.

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة المجموعة المشار إليها (طالب- مُقيم بسوهاج)، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على ارتكابه الواقعة – محفظة إلكترونية بها مبلغ مالى)، وتبين إدارته لعدد 2 مجموعة أخرى بذات المضمون، واعترف بإدارته للمجموعات المشار إليها بقصد تحقيق ربح مادى غير مشروع، والمبلغ المالى بالمحفظة الإلكترونية من متحصلات نشاطه.