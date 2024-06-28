صاحب كيان تعليمى وهمى بالإسماعيلية: أوهمت الطلاب بشهادات للعمل بشركات كبرى

كتب سليم على

أدلى شخص فى المنيا، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، تفيد قيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص بمحافظة الإسماعيلية، واتخاذه من الكيان مقرًا لممارسة نشاطه فى النصب والاحتيال على الطلاب راغبى الحصول على شهادات دراسية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم إدار كيانا تعليميا وهميا يقوم من خلاله بمنح الدارسين دورات تدريبية لراغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بمقابل مادى، وإيهامهم بأنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.



وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم حاز (شهادات دراسية خالية البيانات وأخرى بأسماء أشخاص مختلفين – أكلاشيه – 21 دفتر تحصيل نقدية – أدوات وأجهزة تستخدم فى النشاط التعليمى للكيان -جهاز حاسب إلى بمشتملاته "بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" جميعهم خاصين بالكيان التعليمى المشار إليه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .



وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة التزوير والنصب على المواطنين.