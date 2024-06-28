زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب أردبيل فى شمال غرب إيران

كتب ـ أحمد علوى

أعلن مركز رصد الزلازل الوطني في جامعة طهران أن زلزالا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب صباح اليوم الجمعة المناطق الشمالية والوسطى من محافظة أردبيل في شمال غرب إيران.

وقد وقع الزلزال عند الساعة الـ7و13 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، بمدينة "كرمي"، على بعد 110 كيلومترات شمال محافظة أردبيل.

وشعر أهالي عدد من مدن المحافظة بالهزات الناجمة عن الزلزال، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، وكان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7,7 درجات ضرب شمال غربي البلاد في عام 1990، وخلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.