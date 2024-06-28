رفع 118 طن مخلفات من شوارع مدينة إسنا في حملات نظافة وتجميل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمد رزق رئيس المدينة، حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة من شوارع المدينة، لتجميل المدينة أمام الأهالى، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف أعمال النظافة فى جميع الشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات.

وفى هذا الصدد أعلن الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه نجحت حملات النظافة والتجميل التى قادها رجال الوحدة المحلية لمركز مدينة إسنا برفع 118 طن من المخلفات الصلبة والقمامة، وجارى استمرار الحملات لرفع كافة المخلفات ونواتج تطهير الترع والمصارف لحماية المواطنين خلال فصل الصيف.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تكليف كافة رؤساء القرى والنجوع بإطلاق حملات نظافة شاملة ورفع لكافة القمامة والمخلفات الصلبة بصورة يومية، وذلك خلال وعقب نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكيد على توفير الدعم اللازم للمواطنين وتجميل كافة المناطق خصوصاً فى فصل الصيف لحماية الجميع من أية أضرار جراء تجمعات القمامة والمخلفات فى مداخل القرى والنجوع المختلفة.

ومن جانبه وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة رؤساء المراكز والمدن باستمرار العمل على مدار اليوم فى تكثيف أعمال النظافة فى جميع الشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات، وضرورة فرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وكافة أنواع الإشغالات وإزالة التعديات بصورة فورية، وقدم الشكر لكافة العاملين بالوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة على جهودهم ومستوى العمل الذى تم تنفيذه خلال أيام العيد، مناشداً المواطنين بالاستمرار فى المشاركة مع الأجهزة التنفيذية فى الحفاظ على الصورة الحضارية للمحافظة.



جانب من حملات النظافة فى شوارع إسنا



حملات النظافة ورفع أطنان المخلفات بشوارع إسنا



رفع 118 طن مخلفات وقمامة من شوارع مدينة إسنا