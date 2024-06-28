3 مقارئ للأئمة والجمهور والسيدات وقافلة دعوية بكفر الشيخ.. فيديو وصور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، مقرأة للأئمة وأخرى للجمهور وثالثة للسيدات، وملتقى تثقيفي للأطفال بمساجد الرياض، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، إضافة لقافلة دعوية كبرى من المسجد الكبير بقرية أبو سعيد للمناطق النائية بإدارة أوقاف الرياض شرق.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الشيخ عطا بسيوني، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، وتم توزيع الخطباء على عدد من المساجد بالمناطق النائية بالرياض لأداء خطبة الجمعة.

الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة بالمسجد الكبير، بأبو سعيد، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعو، بمسجد السلايمة بالناصرية، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، بالمسجد الكبير عزبة بكر، والدكتور محمد عوض حسانين، مدير إدارة الرياض شرق، بالمسجد الشرقي بالرصيف، والشيخ محمد سعد عبد الوهاب، إمام وخطيب، بالمسجد الكبير بالرصيف، والشيخ علي سعد عبد الوهاب، إمام وخطيب بمسجد النور بالرصيف، والشيخ محمد على عبدالله طلحة، إمام وخطيب، بمسجد العلفا، والشيخ عماد حسن محمد حسن، إمام وخطيب، بمسجد حمزة، والشيخ محمود محمد العيسوي، إمام وخطيب ، بمسجد العبودية، والشيخ على السيد محم، إمام وخطيب، بمسجد الزاوى.

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه جرى عقد مقرأة القرآن الكريم للائمة بالمسجد الكبير بقرية أبو سعيد، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد أبو سعيد، وعقد مقرأة للجمهور بمسجد الفتح بكفر الشيخ، وعقد لقاء الجمعة للطفل بالمسجد الكبير بقرية أبو سعيد، وسط فرحة غامرة من الأطفال والجمهور، وتم توزيع بعض الجوائز وشهادات التقدير، تحفيزا لهم على حفظ القرآن الكريم ومعرفة مقاصده ومعانيه.

وأضاف بسيوني، كما عقد درس للسيدات عقب صلاة الجمعة بعنوان الوعي الرشيد وأثره في بناء المجتمع بالمسجد الكبير بفرج الكبرى الرياض الكبير، كما تم عقد مقرأة لهن بالمسجد بمعرفة الواعظة/ لبنى عبدالعزيز محمد عبدالحميد، قام جميع أعضاء القافلة الدعوية المباركة بإلقاء خطبة الجمعة تحت عنوان ( قوة الأوطان )، وأن جميع المساجد بأوقاف كفرالشيخ قد التزمت بالخطبة الموحدة، وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أى مخالفات ولله الحمد، سائلاً الله تعالى أن يحفظ مصر قيادة وشعبا وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.



ابداع خلال المبلتقى التثقيفي للأطفال



أعضاء القافلة الدعوية بكفر الشيخ



الحضور من الأطفال



اللقاء الثقيفي للأطفال بكفر الشيبخ



الملتقة الثقيفي للأطفال بمسجد بالرياض



توزيع شهادات تقدير على المتميزين من الفتيات



طفل صغير يبدع في تلاوة القرآن



مقرأة الأئمة بكفر الشيخ