رئيس القابضة الكيماوية: إنتاج الأسمدة من الأمونيا الخضراء هدفنا القادم

كتب عبد الحليم سالم

‏أكد عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الطاقة النظيفة المتجددة باتت أمرا أساسيا في حياتنا، بل وباتت اساسا لاستمرار هذه الحياة دون رفع درجة حرارة الأرض، وبالتالي لابد من الحد بشكل كبير من كافة الانبعاثات الميثانية والكربونية، وغيرها من الانبعاثات الضارة الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

‏أضاف عماد الدين مصطفى أن الشركة القابضة تستهدف من خلال شركاتها التابعة التوسع بشكل كبير في صناعة الأمونيا الخضراء؛ لإنتاج الأسمدة، وبالتالي استخدام الطاقة الجديدة من مساقط المياه وطاقة الشمس أو طاقة الرياح؛ لإنتاج الأسمدة كبديل عن الغاز الطبيعي؛ مما يوفر من استخدامات الغاز الطبيعي من جانب ومما يزيد من معدل الصادرات لتلك المنتجات من جانب آخر.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول فى العالم ربطت استقبال واردات جديدة من أي صناعة ‏بأن تكون الصناعة غير ملوثه للبيئة، ومن طاقة نظيفة في كافة مراحل الإنتاج، لافتا أن هذا متوفر في مصر، وبالتالي من المهم التوسع في هذا الاتجاه، وأن الشركة ستتوسع في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو الاجنبي،‏للمشاركة في تكاليف إنشاء تلك المصانع، وضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى الاستفادة مما لديه من "نو هاو "على أعلى مستوى.