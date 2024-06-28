جامعة قناة السويس تصعد للمرتبة 659 عالميا و12 محليا في تصنيف US News

الإسماعيلية- صبرى غانم

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بأن نتائج المصنف الأمريكي يو أس نيوز US-News لتصنيف الجامعات عالمياً، وتصنيف التخصصات الأكاديمية لعام 2024، أظهرت تقدم جامعة قناة السويس 148 مركز عالمياً حيث حصلت على الترتيب 659 مقارنة بالترتيب 807 في 2023.

وتابع "مندور" عرض نتائج التصنيف التي أوضحت حصول جامعة قناة السويس على المرتبة 23 أفريقيا من بين 69 جامعة أفريقية والمرتبة ال 12 من بين 29 جامعة مصرية تم إدراجها هذا العام، لافتاً إلى أن التصنيف هذا العام شمل 2250 جامعة، ارتفاعًا عن تصنيف العام الماضي الذي شمل 2000، موزعة على 104 دولة.

وثمن الدكتور ناصر مندور جهود الدولة في إتاحة النشر المجاني من خلال بنك المعرفة وأتاحة تصفح العديد من دور النشر العالمية للباحثين المصريين، والذي أدى إلى تحسين الترتيب العالمي للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.



وأرجع الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث حفاظ الجامعة علي مكانتها ضمن أفضل 700 جامعة عالمياً، إلى حرص مختلف الباحثين بها على النشر في الدوريات العلمية العالمية الرصينة، فضلاً عن زيادة التعاون الدولي لباحثين الجامعة مع مختلف جامعات العالم حيث ظهرت جامعة قناة السويس بالترتيب 79 عالمياً في التعاون الدولي والثالث مصرياً، مما يعكس جهود باحثي الجامعة وإتخاذ الجامعة الخطوات اللازمة نحو الإرتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية لباحثينها.

كما ألمح " محمد سعد" إلى أن تصنيف يو إس نيوز الأمريكي يُعد من أهم التصنيفات دولياً، حيث يُمثل مؤشراً للأداء البحثي بالجامعة، موضحاً أن تقدم الجامعة في التصنيف يرجع إلى عدة إجراءات اتخذتها الجامعة خلال الفترة الماضية، منها الدعم الفني ورفع كفاءة الباحثين في النشر الدولي من خلال الدورات التدريبية.

ومن جانبه - أكد الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي أن نتائج التخصصات الأكاديمية بالتصنيف أظهرت تفوق جامعة قناة السويس في 6 تخصصات أكاديمية منها خمس تخصصات لأول مرة وتشمل هذة التخصصات، البيولوجى والكيمياء الحيوية (346)، الكيمياء (982)، الطب الاكلينيكى (814)، علم البيئة (463)، الصيدلة وعلم السموم ( 217)، واخيرا علم النبات وعلم الحيوان (251)، كما أظهرت النتائج تميز باحثي جامعة قناة السويس فى التعاون الدولي في التخصصات المُصنفة لهذا العام وتميزهم على المستوى المحلى.



كما أشارت الدكتورة إلهام الخواص مدير وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي إلى أن تصنيف يو أس نيوز يأتي بدعم Clarivate على إختيار 2271 جامعة والتي منها تم اختيار أفضل 2250 جامعة لعام 2024. وأدرجت U.S. News الجامعات المصنفة وفقاً إلى نتائج استطلاع Clarivate للسمعة العالمية والذي يشترط على نشر الجامعة الحد الأدنى من الابحاث العلمية وهو 1250 ورقة بحثية منشورة على الأقل في الفترة من 2019 إلى 2023.

وأضافت " إلهام الخواص" أن التصنيف يقوم على 13 مؤشر والأوزان الثلاثة عشر التي اختارتها مجلة يو إس نيوز لقياس الأداء البحثي العالمي هى، السمعة البحثية العالمية 12.5%، السمعة البحثية الإقليمية 12.5%، الابحاث المنشورة 10%، الكتب 2.5%، المؤتمرات 2.5%، تأثير الاقتباس الطبيعي 10%، إجمالي الاستشهادات 7.5%، عدد الابحاث التي تعد من بين الـ 10% الأكثر استشهاداً 12.5%، النسبة المئوية لإجمالي المنشورات التي تعد من بين الـ 10% الأكثر استشهاداً 10%، التعاون الدولي نسبة إلى البلد 5%، التعاون الدولي 5%، عدد الأوراق البحثية التي تم الاستشهاد بها كثيرًا والتي تعد من بين أفضل 1٪ الأكثر استشهادًا في مجال تخصصها 5٪، واخيرا النسبة المئوية لإجمالي الابحاث التي تعد من بين أفضل 1% من الأبحاث الأكثر استشهاداً بها 5%. وتم استخدام نتائج استبيان السمعة الأكاديمية الذي أجرته Clarivate لإنشاء مؤشري السمعة المستخدمين في تحليل تصنيف U.S. News. وكان العدد الإجمالي للمشاركين 28,666.

