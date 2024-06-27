رئيس جامعة قناة السويس يستقبل طلاب الكلية المصرية الصينية قبل التدريب الصيفى

الإسماعيلية- صبرى غانم

يتوجه طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية إلى شنغهاي ومنها إلى بكين، السبت المقبل وذلك في إطار خطة التدريب الصيفي لطلاب الكلية والتي تعد أحد ثمار التحالف الذي تم عقده مع الجانب الصيني، في أول تفعيل لبرتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه أثناء زيارة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إلى الصين، وتحديداً بكين في مايو الماضي وضمن التحالف الذي يضم جامعات تيانجين، خيباي، وكلية بكين لتكنولوجيا المعلومات وجامعة قناة السويس مُمثله في الكلية المصرية الصينية.

وحرص الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على استقبال الطلاب في حضور الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ووكلاء الكلية الدكتور أحمد سالم لشئون التعليم والطلاب والدكتور تامر منصور لشئون الدراسات العليا والبحوث و المُعيده سيمون جمال المشرف على الزيار، كما يتضمن برنامج الزيارات التوجه إلى الشركات الصينية الكبرى ومنها هواوي و360، ومؤسسات تصنيع البوردات والألواح المعدنية.

من جانبه - أوضح الدكتور تامر نبيل أن الزيارة تبدأ من 30 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو القادم، لافتاً إلى أن عدد الطلاب المتوجهين للتدريب بالصين 34 طالب وطالبة بواقع 8 طالبات و 26 طالبا، يمثلون 10 طلاب من قسم الإلكترونيات، و5 من قسم الاتصالات، و 19 من قسم الميكاترونك.

وتابع عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية أنه سيتم تدريب الطلاب على الأجهزة الحديثة والمعامل المتطورة وذلك لإكساب الطلاب المهارات والخبرات المطلوبة، كما تحقق الزيارة بعض الأهداف الأخرى منها التعرف عن قرب على الثقافة الصينية وصقل اللغة الصينية لدى الطلاب، كما سيؤدى الطلاب أيضًا امتحان اللغة الصينية HSK، وبعدها سيتم منحهم شهادات اجتياز الدورة وفي نهايتها سيتم منح الطلاب الأوائل جوائز عينية.