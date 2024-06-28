جامعة الزقازيق ضمن أفضل 400 جامعة عالمية في تصنيف يو إس نيوز لعام 2024

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أظهر تصنيف "يو إس نيوز الأمريكى الدولي" لعام 2024 تحقيق جامعة الزقازيق، تقدماً متميزاً من خلال الحفاظ على الترتيب ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً، حيث جاء ترتيب الجامعة فى المركز 362 على مستوى العالم بين 2250 جامعة عالمية مدرجة لعام 2024، وفى المركز 10 إفريقياً من بين 70 جامعة إفريقية، والمركز الرابع محلياً من بين 29 جامعة مصرية مدرجة لعام 2024.

وأشاد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمى متميز، مثنياً على الجهود المبذولة والخطوات التى يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثى والأكاديمى بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالى من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

كما أوضح الدرندلى بأن الجامعة حصلت على ترتيباً عالمياً متقدماً طبقاً لتصنيف "يو إس نيوز الدولى 2024 "وتقدمها بالترتيب 299 مركزاً عالمياً عن تصنيف العام الماضى، حيث كانت الجامعة تحتل المركز 661 عالمياً، كما تقدمت بالترتيب على مستوى الجامعات الأفريقية 8 مراكز، حيث كانت تحتل المركز 18 العام الماضى وتقدمت الجامعة فى الترتيب محلياً مركزين، واحتلت المركز الرابع من بين 29 جامعة مصرية مدرجة لعام 2024.

وأشار إلى أن الجامعة حققت إنجازاً كبيراً على مستوى التخصصات وظهرت بجميع التخصصات، كما تواجدت 4 تخصصات ضمن أفضل 150 تخصص على مستوى العالم من بينها تخصصا النبات والحيوان واللذان جاءا بالترتيب 81 عالمياً والذكاء الاصنطاعى بالمركز 105 وعلوم الطاقة والوقود بالمركز 126 وفى العلوم الزراعية بالمركز 150.

وأكد الدكتور خالد الدرندلى إلى أن تقدم ترتيب الجامعة فى التصنيفات العالمية يأتى ضمن سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالإنجاز الذى حققته الجامعة فى تصنيف يو إس نيوز الأمريكى لعام 2024، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالميًا.

كما أوضح الببلاوى أن الجامعة تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المستمر للباحثين والمبتكرين. مشيرً إلى أن تصنيف «يو إس نيوز الدولي» يعتبر من أهم تصنيفات الجامعات العالمية وخاصةً بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمى وفقاً لترشيح الجامعة، بينما يتم وفقاً لتحليل الفريق القائم على التصنيف لأداء كل الجامعات بالعالم.



وأوضحت الدكتورة نجلاء فتحى مستشار رئيس الجامعة لتطور الأداء والتصنيف الدولى إلى أن تصنيف US-News الأمريكى يستند على عدة معايير، ترتكز فى الأساس على النجاح الأكاديمى للجامعات، بما فى ذلك السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة بكل عام وأثرها، والتعاون الدولى، ومنح درجة الدكتوراه.

وقد شملت معايير التقييم سمعة البحث العلمى على المستوى العالمى، وسمعته إقليمياً، والإصدارات المطبوعة، والكتب، والمؤتمرات، وتأثير الاقتباس المعيارى، وإجمالى عدد مرات الاستشهاد بها كمصدر، والتعاون الدولى، والمساهمة فى أفضل الأوراق البحثية المستشهد بها.

كما أكدت مستشار رئيس الجامعة على تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود فضلًا عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والسعى المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العالمية تأكيداً على أهمية البحث العلمى ودوره فى تقدم ورقى المجتمعات الحديثة.

وأفاد الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولى والدكتور محمد لطفى مدير وحدة التصنيف والاستدامة بالجامعة بأن من أهم المقارنات التى يقدمها تصنيف «يو اس نيوز الدولي» هى تصنيف التخصصات الرئيسية التى تتيحها الجامعات العالمية.

وجدير بالذكر تصدر جامعة الزقازيق فى التخصصات الرئيسية التالية: فى علوم النبات والحيوان بالمركز 81 والذكاء الاصنطاعى بالمركز 105 وفى العلوم الزراعية بالمركز 150 وعلوم الطاقة والوقود بالمركز 126 وفى علوم السموم والادوية بالمركز 165 وفى مجال الهندسة بالمركز 178 وعلوم الحاسب بالمركز 238 وفى علوم المواد بالمركز 571 وفى مجال الطب السريرى فى المركز 902.