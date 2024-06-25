15 مرحلة اتخذتها جامعة الزقازيق لتطوير قرية تل روزن ببلبيس.. تعرف عليها

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، إن الجامعة وكلياتها المختلفة اتخدت 15 مرحلة لتطوير قرية تل روزن بمركز بلبيس محافظة الشرقية، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير القرى الأشد احتياجاً وتوفير حياة كريمة.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن مراحل التطوير شملت:

1. إنشاء حديقة الطفل

2. تطهير الترعة

3. تطوير ورفع كفاءة مركز الشباب

4. تطوير المدرسة الإبتدائية

5. تطوير مدخل القرية

6. زراعة الأشجار

7. تنظيم دورات تدريبية مجانية لتعليم سيدات وفتيات القرية مهارات الخياطة والتفصيل والتطريز لرفع المستوى الإقتصادي لهن

8. مسح شامل لشوارع القرية لإعداد التصميمات الخاصة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي باعتباره من أهم المشاكل التي يعاني منها المواطنين.

9. إعداد تقرير مفصل باحتياجات القرية من مشروعات البنية التحتية لبحث إمكانية تنفيذها وإداراجها في الخطط الإستثمارية للمحافظة.

10. إنشاء سور بمركز شباب القرية.

11. تجميل الملاعب وطلاء الأسوار والرسم عليها.

12. تنفيذ أعمال الصيانة لدورات المياه بمدارس القرية

13. زرع الأشجار المثمرة وتشجير المداخل.

14. تطهير المصرف من القمامة والملوثات بالتنسيق مع ري بلبيس ومجلس المدينة.

15. عقد ندوات عن أسباب مرض السكر والمضاعفات الناتجة عنه وعلاقة السمنه بمرض السكر والكشف على أهالي القرية وصرف العلاج لهم

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة كانت وستظل تمثل بيت الخبرة والعلم والداعم الرئيسي لخطط التنمية التي تنفذها المحافظة وصولا لتحقيق التنمية المستدامة 2030 لما تقدمه من إستشارات فنية وخدمات مجتمعية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .