تمديد ثالث لفترة التصويت فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية حتى منتصف الليل

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أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، تمديد فترة التصويت فى الانتخابات الرئاسية الايرانية الرابعة عشرة، لساعتين إضافيتين، حتى الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، وهو التمديد الثالث لفترة التصويت.



ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) التى نقلت النبأ عن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي.

وكان من المقرر إغلاق صناديق الاقتراع فى السادسة مساء (بتوقيت طهران)، غير أنه جرى تمديد التصويت لفترتين متتاليتين، بواقع ساعتين لكل فترة.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ 14 فى الساعة 8:00 صباح اليوم بالتوقيت المحلى (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت جرينتش) فى 58 ألفا و640 مركز اقتراع فى جميع أنحاء إيران، منها 34522 فى المناطق الحضرية و24118 فى المناطق القروية والريفية، وهى مقسمة الى 43 ألفًا و425 مركز اقتراع ثابتا و15 ألفا و 215 مركز اقتراع متنقلا، كما تم تخصيص 344 مركز اقتراع فى السفارات والممثليات الإيرانية فى نحو 100 دولة.



وتجرى الانتخابات الرئاسية الـ 14 لانتخاب الرئيس التاسع فى إيران، التى يتنافس فيها المرشحون الأربعة: سعيد جليلى ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدى ومسعود بزشكيان.