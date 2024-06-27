صادرات السلع الغذائية تتجاوز مليار دولار فى الـ 3 أشهر الأولى من 2024

كتب مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية من السلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وصول إجمالي الصادرات المصرية إلى نحو مليار و447 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا من مليار و95 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 350 مليون دولار.

وكانت قائمة أهم السلع المصدرة خلال الفترة المذكورة تشمل صادرات عصير البرتقال المجمد وبلغت قيمة صادراته نحو 30 مليونا و410 آلاف دولار في الشهور الثلاث الاولى من العام الجاري، مقابل نحو 9 ملايين و617 ألف دولار في الفترة المناظرة لها العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 20 مليونا و793 ألف دولار، يليها صادرات الخضر وفواكه آخر بقيمة بلغت نحو 31 مليونا و890 ألف دولار في الشهور الثلاث الاولى من العام الجاري، مقابل نحو 24 مليونا و302 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 7 ملايين و588 ألف دولار.