باراك أوباما يعلق على أداء جو بايدن خلال مناظرته مع ترامب

وكالات

كتب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما تغريدة على موقع إكس للدفاع عن الرئيس الأمريكى جو بايدن بعد مناظرة مع ترامب مليئة بالتحديات.

واعترف أوباما بالأداء القاسى، لكنه أكد على الاختيار الحاسم الذى يواجه الناخبين فى الانتخابات المقبلة.

وكتب أوباما فى رسالة لبايدن "ليالى المناظرات السيئة تحدث. ثق بي، أنا أعلم". ثم قارن بشكل حاد بين بايدن ومنافسه، قائلاً: "لا تزال هذه الانتخابات اختيارًا بين شخص ناضل من أجل الناس العاديين طوال حياته وشخص لا يهتم إلا بنفسه".

وسلط أوباما الضوء على نزاهة بايدن وتفانيه فى الدفاع عن الحقيقة، وقارن ذلك بميل خصمه إلى الكذب لتحقيق مكاسب شخصية. وأكد: "بين من يقول الحقيقة، ويعرف الصواب من الخطأ وسيعطيه للشعب الأمريكى بشكل مستقيم، وشخص يكذب من خلال أسنانه لمصلحته الخاصة".

وأكد أوباما على أهمية الانتخابات المقبلة، وحث الناخبين على النظر فى العواقب الوخيمة، وخلص إلى القول: "الليلة الماضية لم تغير ذلك، ولهذا السبب هناك الكثير على المحك فى نوفمبر".

وردت حملة بايدن أيضًا بإعادة التأكيد على التزام الرئيس مدى الحياة بخدمة الشعب الأمريكي، إنهم يؤكدون على سجله الحافل بالصدق والقيادة، ويقارنونه بماضى خصمه المثير للجدل والقضايا القانونية المستمرة.