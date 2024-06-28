اليوم السابع
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الجمعة، 28 يونيو 2024 06:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انطلاق حملة "من بدرى..أمان" للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بدمياط.. الأحد

الجمعة، 28 يونيو 2024 05:47 م
انطلاق حملة "من بدرى..أمان" للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بدمياط.. الأحد وزارة الصحة - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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اعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، عن تواجد الحملة المكثفة "من بدرى آمان" لجميع المواطنين بداية من سن 18 عاما وهي حملة مجانية برعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الإجتماعى.

تشمل الحملة الخدمات المقدمة تحت مظلة: مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة،⁠ مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضي سرطان الكبد، ⁠مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية "الرئة - القولون - البروستاتا - عنق الرحم".

وذلك يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 بدايةً من الساعة 10 صباحاً الي الساعة 6 مساءً بالساحة الشعبية بفارسكور.

 







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