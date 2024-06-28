الكشف على 870 مواطن بالمجان بقرى حياة كريمة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية، بوحدة أبو صير لطب الأسرة بمنطقة برج العرب والتي تبعد 15 كم عن أقرب مستشفي (مستشفي برج العرب المركزي).

وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتورخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 8 تخصصات (باطنة - أطفال - أسنان - جراحة - نسا وتنظيم أسرة - جلدية - رمد - عظام)، وشارك فيها 51 عضوا من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 870 مريضا من أهالي المنطقة، وصرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 4 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 166 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 94 تحليلاً بمعمل الطفيليات و 7 اشعة سينية علاوة على فحص 124 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 268 مواطنا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.