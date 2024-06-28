اندلاع حريق ضخم فى قاعدة عسكرية إسرائيلية بمستوطنات جوش عتصيون

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اندلاع حريق ضخم في قاعدة عسكرية إسرائيلية في مستوطنات جوش عتصيون فى منطقة الجليل الحدودية مع لبنان.

وأكد الإذاعة العبرية، عدم السيطرة على الحريق الذى امتد للقاعدة العسكرية حتى الآن.

وفي تقارير سابقة، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "الأضرار الناجمة عن الحرائق في الشمال أكبر بمرتين مقارنة بالأضرار التي خلفتها حرائق حرب لبنان الثانية، وقد احترق حتى الآن نحو 14 ألف دونم (ما يقرب من 4 آلاف فدان) مقابل سبعة آلاف دونم، ويقدر أن الأضرار سوف تزيد أكثر".

وأعلن حزب الله، اليوم الجمعة، استهدافه ‏الأجهزة ‏التجسسيّة لقوات الاحتلال الإسرائيلية، في موقع بركة ريشا، بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة فيه.

وتشير تقارير إلى أن المواجهة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحزب الله في لبنان، قد تبدأ في غضون الأسابيع القادمة إن لم يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كما شن الطيران الحرب الإسرائيلي، غارات جوية على بلدة كفركلا وشيحين في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابات وأضرار في المنازل بالمنطقة اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة كفركلا دمرت مبنى مؤلفا من ثلاث طبقات وسوته بالأرض.