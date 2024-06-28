أضرار كبيرة بمنطقة كفركلا اللبنانية بعد قصفها من قبل الاحتلال الإسرائيلى

كتب عبد الوهاب الجندى

شن الطيران الحرب الإسرائيلي، غارات جوية على بلدة كفركلا وشيحين في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابات وأضرار في المنازل بالمنطقة اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة كفركلا دمرت مبنى مؤلفا من ثلاث طبقات وسوته بالأرض.

وأعلن حزب الله، اليوم الجمعة، استهدافه ‏الأجهزة ‏التجسسيّة لقوات الاحتلال الإسرائيلية، في موقع بركة ريشا، بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة فيه.

وتشير تقارير إلى أن المواجهة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحزب الله في لبنان، قد تبدأ في غضون الأسابيع القادمة إن لم يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.