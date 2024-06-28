المتهمون بسرقة 504 هواتف يعترفون بعرضها للبيع عبر "واتس آب".. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمون بسرقة 504 هاتف محمول فى البدرشين بتفاصيل ارتكابهم الجريمة، وكشفوا خلال اعترافاتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، باستهدافهم سيارة نقل محملة بهواتف محمولة، واستيلائهم على المسروقات.



أضافوا أنهم قرروا بيع المسروقات، وتقسيم حصيلة بيعها بينهم، وبدأوا فى عرضها للبيع عبر تطبيق واتس آب، وتمكنوا من بيع عدد منها، وأرشدوا عن باقى الهواتف، ومبلغ مالى من حصيلة بيعها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سرقة عدد من الأشخاص لهواتف محمولة من سيارة نقل فى البدرشين، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن 9 متهمين لأحدهم معلومات جنائية"، استولوا على 504 هاتف محمول من داخل إحدى سيارات النقل، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم، وضبط بحوزتهم عدد من الهواتف، ومبلغ مالي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.