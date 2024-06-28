التخطيط: نقل 20 أصلاً من الأصول العقارية للصندوق السيادى المصرى

كتبت أسماء أمين

كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن نقل نحو 20 أصلاً من الأصول العقارية، للصندوق السيادى المصرى منها 12 مقراً من مقار الوزارات في منطقة وسط البلد، إلى جانب مجمع التحرير، ووزارة الداخلية، ومقر وزارة الخارجية.

وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمربع الوزارات، وتلقى الصندوق السيادي عدداً من العروض من جانب المستثمرين المصريين والأجانب لاستغلال تلك الأصول، موضحة أنه تم توجيه الوزارات بضرورة إخلاء مقار الوزارات والمباني، حتى يستطيع الصندوق إعمال شؤونه في استغلال المباني وتقييمها

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من المراحل الأولى من تطوير مبنى وزارة الداخلية لتحويله إلى مركز للإبداع وفندق 3 نجوم، إلى جانب عددٍ من المكاتب الإدارية، مؤكدا التقرير أنه سيتم التعاقد مع إحدى شركات الإدارة خلال الأسابيع القادمة.

وتعد عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية القديم أحد أهم مشروعات الصندوق السيادي لإعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها، وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع الخاص كأحد أهم أهداف الصندوق.



