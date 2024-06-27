وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى ميت غمر القديم والكلى والمسالك

الدقهلية - سارة الباز

أجرى الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، جولة تفقدية بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر، ومبنى مستشفى ميت غمر الجاري هدمه؛ لمتابعة سير العمل، حيث تفقد أقسام الاستقبال والداخلى، ومراجعة توافر جميع الأدوية، والمستلزمات، وآخر ما وصلت إليه أعمال الهدم بمبنى مستشفى ميت غمر القديم.

رافق وكيل الصحة في جولته الدكتورة سحر فؤاد، مدير إدارة ميت غمر الصحية، والدكتور مدحت الأشقر، مدير مستشفى كلى ومسالك ميت غمر، والمهندس خالد نصر، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالدقهلية؛ لبحث توصيلات المياه، والصرف الصحي للمستشفيات القائمة، والتي سيتم إنشاؤها.