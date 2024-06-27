وفاة 4 متسلقين فى جبل فوجى باليابان قبل افتتاح مسارات التسلق

وكالات

تأكد وفاة ثلاثة أشخاص عُثر عليهم فاقدين للوعى بالقرب من فوهة جبل فوجى فى وسط اليابان ، بينما سقط متسلق محترف بعد إصابته بالإعياء على مسار التسلق وتوفى لاحقا، وفقا لما ذكرته إدارة الشرطة فى محافظة شيزوكا، بحسب شينخوا.

وقالت الشرطة إن الأشخاص الثلاثة الذين عُثر عليهم فى الجانب التابع لمحافظة شيزوكا من أعلى جبل باليابان، والذى يتبع قسم منه أيضا لمحافظة ياماناشي، كانوا بعيدين عن بعضهم البعض، ما يشير إلى أنهم ربما كانوا يتسلقون الجبل بشكل منفصل.

وتعمل الشرطة المحلية على تأكيد هوياتهم وتحديد ملابسات وفاتهم.

وأضافت الشرطة أن المتسلق المحترف كيتا كوراكامى فقد وعيه عندما كان يتسلق مسار يوشيدا على الجانب التابع لمحافظة ياماناشى من الجبل على ارتفاع حوالى 3 آلاف متر صباح الأربعاء.

وتم إنقاذ الرجل البالغ من العمر 38 عاما من قبل ضباط الشرطة الذين كانوا على الجبل لتفقد المسارات، لكنه توفى فى وقت لاحق فى المستشفى. ويُعتقد بأنه كان يعانى من مرض فى القلب.

ومن المقرر أن يبدأ موسم التسلق الرسمى لهذا العام لمسار يوشيدا، وهو المسار الأكثر شعبية على جبل فوجي، من محافظة ياماناشى يوم الاثنين المقبل، بينما من المتوقع افتتاح المسارات الثلاثة على الجانب التابع لمحافظة شيزوكا فى 10 يوليو.

وحذرت السلطات من أن تسلق المسارات خارج أوقات الموسم أمر خطير، وحثت الناس على عدم تسلق جبل فوجى قبل أن يصبح ذلك آمنا.

ويعتبر جبل فوجي، المدرج كموقع للتراث الثقافى العالمى لليونسكو منذ عام 2013، وجهة سياحية شهيرة.