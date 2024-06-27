اليوم السابع
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الخميس، 27 يونيو 2024 03:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية تجرى مناورة ثلاثية فى بحر الصين الجنوبى

الخميس، 27 يونيو 2024 01:32 م
اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية تجرى مناورة ثلاثية فى بحر الصين الجنوبى بحر الصين الجنوبى ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الخميس، بدء مناورة ثلاثية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية فى بحر الصين الجنوبى.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - بأن قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيشين الأمريكى والكورى الجنوبى تجري المناورة المعروفة باسم "نصل الحرية" حتى بعد غد السبت، مشيرة إلى أن سبع سفن بحرية من الدول الثلاث تشارك في هذه المناورة، بما في ذلك حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت" بالإضافة إلى طائرات مقاتلة وطائرات دورية.

وأوضحت أن هذه المناورة تهدف إلى ضمان السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادئ الهندي، بما في ذلك شبه الجزيرة الكورية.







اليابان

كوريا الجنوبية

أمريكا

بحر الصين الجنوبى

بحر الصين




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