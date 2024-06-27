هيئة التأمينات الاجتماعية تبدأ اليوم صرف معاشات شهر يوليو 2024

كتب مدحت وهبة

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اليوم الخميس صرف معاشات شهر يوليو 2024 ، حيث تم تقديم صرف لنحو 11 ونصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه وأن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM التابعة لجميع البنوك العاملة فى مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وجميع فروع مكاتب البريد المصرى.

كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد قررت تقديم موعد صرف المعاشات ليكون اعتبارا من اليوم الخميس 27 يونيو 2024 بدلا من يوم الاثنين المقبل اول شهر يوليو وذلك فى إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتخفيف العبء عليهم .